Россия рассчитывает на переговоры с Баку: удастся ли вернуть задержанных журналистов домой

Москва потребовала от Баку освободить задержанных российских граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что такой шаг стал бы важным элементом на пути к нормализации отношений между Россией и Азербайджаном.

Напомню, 30 июня власти Азербайджана задержали семь сотрудников агентства Sputnik Азербайджан. Среди них — глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Суд арестовал их на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" уже призвала Баку немедленно урегулировать ситуацию и освободить журналистов.

В Кремле также заявили, что внимательно следят за делом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что в ходе прямых переговоров удастся добиться освобождения задержанных. Захарова добавила, что у Азербайджана никогда не было претензий к работе редакции, а нынешние меры продиктованы другими причинами.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
