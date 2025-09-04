Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Я актриса! Звезду Уральских пельменей вытолкали с премьеры фильма

Участницу шоу "Уральские пельмени" Илану Юрьеву не допустили на красную дорожку премьеры фильма "Колбаса" в Москве.

Инцидент произошёл, несмотря на то что актриса принимала участие в съёмках картины.

Для мероприятия Юрьева выбрала вечернее платье и сделала полный макияж. Однако на входе её остановил сотрудник охраны, что привело к публичному конфликту.

На опубликованном видео слышно, как артистка пытается доказать свой статус. В ответ на её слова охранник заявил, что все присутствующие являются актрисами и участвовали в проекте.

Позже Юрьеву всё же пропустили, но инцидент полностью испортил ей настроение. Актриса отметила, что обычно избегает подобных мероприятий и теперь жалеет о сделанном исключении.

Илана Юрьева выступает в составе комедийного коллектива "Уральские пельмени" на протяжении двенадцати лет.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
