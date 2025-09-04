Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Зеленский пугает Европу: ракеты из России достают до Парижа

Владимир Зеленский снова предупредил Европу об угрозе со стороны России. В интервью французскому изданию Le Point он заявил, что через пару лет у Москвы появится большое количество ракет дальностью до пяти тысяч километров. По его словам, они смогут достичь Парижа, а моря и океаны уже не станут преградой. Зеленский отметил, что современные российские ракеты по сути не сильно отличаются от ядерных носителей.

В том же разговоре он допустил, что при урегулировании конфликта на Украине возможны разные варианты, даже "корейский сценарий".

Ранее эксперты напоминали: в арсенале России уже есть крылатые ракеты большой дальности — Х-555, "Калибр", Х-101 и Х-55СМ. По данным СМИ, они способны поражать цели в ключевых столицах Европы, от Варшавы до Парижа и даже Лондона.

