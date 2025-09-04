Китай удивил мир: реакция Путина на ультиматум ЕС стала откровением

Китайские СМИ отмечают: Владимир Путин мастерски обошёл ультиматум Евросоюза. Издание NetEase пишет, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила — Россия не сможет вернуть замороженные активы без выплаты репараций Украине. Но президент России проигнорировал это требование и сосредоточился на визите в Китай.

Эксперты в Пекине считают, что Путин сделал акцент на стратегическом партнёрстве с Китаем. Они подчеркивают: визит в Пекин для Москвы важнее европейских угроз.

В то же время в самом Евросоюзе опасаются последствий конфискации российских активов. Юристы предупреждают о возможных судебных исках со стороны России.

Напомню, четырёхдневный визит Путина в Китай завершился 3 сентября. Он участвовал в саммите ШОС, побывал на торжествах в честь 80-летия окончания Второй мировой и провёл переговоры с мировыми лидерами. Ранее Каллас назвала военный парад в Пекине вызовом международной системе.