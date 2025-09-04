Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Китай удивил мир: реакция Путина на ультиматум ЕС стала откровением

1:06
Правда ТВ

Китайские СМИ отмечают: Владимир Путин мастерски обошёл ультиматум Евросоюза. Издание NetEase пишет, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила — Россия не сможет вернуть замороженные активы без выплаты репараций Украине. Но президент России проигнорировал это требование и сосредоточился на визите в Китай.

Эксперты в Пекине считают, что Путин сделал акцент на стратегическом партнёрстве с Китаем. Они подчеркивают: визит в Пекин для Москвы важнее европейских угроз.

В то же время в самом Евросоюзе опасаются последствий конфискации российских активов. Юристы предупреждают о возможных судебных исках со стороны России.

Напомню, четырёхдневный визит Путина в Китай завершился 3 сентября. Он участвовал в саммите ШОС, побывал на торжествах в честь 80-летия окончания Второй мировой и провёл переговоры с мировыми лидерами. Ранее Каллас назвала военный парад в Пекине вызовом международной системе.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.