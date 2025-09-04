Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Германия стирает следы: зачем Берлину прятать поставки ракет Киеву

Служба внешней разведки сообщает: канцлер Германии Фридрих Мерц поручает правительству скрывать участие страны в поставках Украине крылатых ракет. Ведомство утверждает, что с деталей снимают заводские маркировки и даже заменяют отдельные элементы.

Причина в том, что Мерц, как отмечают в СВР, опасается прямого вовлечения Германии в конфликт с Россией. Но полностью уйти от ответственности не получается. Управление ракетами "Таурус" могут взять на себя немецкие военные, так как обучение украинских специалистов требует много времени.

По словам разведки, настойчивость Мерца в военной политике тревожит немецкую элиту. В Берлине помнят, чем заканчивались прошлые конфликты с Россией. Есть опасения, что применение "Таурусов" вызовет ответные шаги и под угрозой окажется вся территория ФРГ.

Напомним, ранее Мерц критиковал предложение Урсулы фон дер Ляйен о направлении войск Евросоюза на Украину. Он заявил, что у ЕС нет полномочий для таких решений.

