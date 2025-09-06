Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Я не боюсь: Роман Товстик рассказал о детях с Полиной Дибровой и готовности снова стать отцом

Бизнесмен Роман Товстик, воспитывающий шестерых детей, сделал заявление об отцовстве в эфире шоу Андрея Малахова. Он признался, что абсолютно не боится возможности снова стать родителем.

Мужчина, закрутивший роман с Полиной Дибровой, раскрыл, что готов не раз "подарить кому-то жизнь", если судьба предоставит шанс. Он уверенно заявил, что не испытывает страха перед количеством детей.

Товстик пояснил, что умеет быстро создавать эмоциональную связь с ребёнком. Он готов полностью нести ответственность за жизнь каждого своего наследника.

При этом пара переживает сложный процесс развода после многолетнего брака. Его бывшая супруга Елена ранее заявляла, что Роман намерен отобрать у неё детей.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
