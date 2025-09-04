Племянник Галкина* покинул Россию: продажа активов и новая жизнь за границей

Племянник Максима Галкина* Никита окончательно покинул Россию.

Молодой человек переехал в Ереван ещё в 2022 году. Позже он обосновался в Сербии, где прожил весь прошлый год. Для аренды он выбрал просторную трёхкомнатную квартиру с террасой и бассейном.

Как пишет Telegram-канал SHOT, до эмиграции Никита Галкин владел долей в роскошной квартире в районе Хамовники. В 2023 году он реализовал этот объект недвижимости за 141 миллион рублей.

Параллельно он полностью свернул бизнес-активности в России. Было официально закрыто индивидуальное предпринимательство, связанное с торговой деятельностью.

Никита является сыном старшего брата артиста. Он получил военное образование, отслужив в автомобильных войсках в Воронежской области. На его присяге в 2017 году лично присутствовал Максим Галкин.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента