Пять минут разговора — и пенсия исчезла: как защитить пожилых от телефонных афер

1:13 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Мошенники всё чаще звонят пожилым людям, и один неверный шаг может стоить им всех сбережений. Как защитить бабушек и дедушек, Pravda. Ru рассказал эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин.

Он подчёркивает: главная защита — регулярные беседы. Пенсионерам нужно объяснять, какие ссылки и программы безопасны, а какие нет. Важно пользоваться антивирусом, хотя бы встроенным в смартфон.

Хорошо помогают и определители номеров, которые распознают спам-звонки. А ещё нужно помнить про надёжные пароли — не меньше восьми символов, с буквами, цифрами и знаками. Дополнительный уровень защиты даёт двухфакторная аутентификация.

Эксперт привёл пример из банка: когда система заподозрила чужую карту, деньги не выдали без подтверждения владельца. Такие технологии, по его словам, помогают бороться с аферами.

Но главное — постоянное напоминание пожилым: никогда не сообщать коды и пароли, даже если звонят якобы из банка или полиции. Контроль не спасёт полностью, а вот просвещение и внимательность могут уберечь от обмана.