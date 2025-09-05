Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Энергетики маскируют усталость, но не лечат её: что происходит на самом деле

Энергетические напитки не вызывают настоящей зависимости, но легко формируют вредную привычку. Об этом Pravda. Ru рассказала терапевт и нутрициолог Надежда Чернышова. По её словам, человек быстро попадает в замкнутый круг: усталость — банка энергетика — краткий подъём — новая усталость и снова напиток.

Главный компонент — кофеин. Его в одной банке примерно столько же, сколько в чашке кофе. Дополнительно действуют таурин и гуарана. Врач отмечает: одна-две банки в день не нанесут серьёзного вреда, но постоянное употребление опасно.

Чернышова предупреждает: более двух банок ежедневно разрушают зубную эмаль, вызывают ожирение, проблемы со сном и даже опасные аритмии. А сочетание энергетиков с алкоголем особенно рискованно — напиток скрывает действие спиртного и часто приводит к тяжёлым отравлениям и трагедиям.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
