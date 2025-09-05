Спешка с ипотекой может стоить дорого: почему лучше повременить

Экономист Татьяна Куликова считает, что сейчас брать ипотеку без льготных условий невыгодно. В беседе с Pravda.Ru она отметила: многие надеются на быстрое снижение ставки Центробанком и возможность рефинансировать кредит через полгода, но этого не произойдёт.
По её словам, политика регулятора будет меняться очень медленно и осторожно. Поэтому на резкое удешевление кредитов в ближайший год рассчитывать не стоит.
Исключение — льготная ипотека. Её, по словам эксперта, можно оформлять уже сейчас.
Куликова подчеркнула: условия станут лучше, когда станет ясно, будет ли новая волна инфляции. Поэтому, если нет срочной необходимости, с обычной ипотекой лучше повременить хотя бы год.