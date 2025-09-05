Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Кровавая Луна окрасит небо — редкое зрелище увидят миллиарды людей: когда смотреть

В воскресенье, 7 сентября 2025 года, на небе можно будет увидеть редкое зрелище — полное лунное затмение, которое ещё называют "Кровавой Луной". В этот момент спутник Земли окрасится в ярко-красный цвет.

Астрономы отмечают, что затмение будет длиться более пяти часов. Полная фаза продлится час и 22 минуты — с 17:30 до 18:52 по всемирному времени. Максимум придётся на 18:11. Увидеть "Кровавую Луну" смогут жители Европы, Азии, Австралии, Африки, а также части Америки. Всего наблюдать явление смогут более семи миллиардов человек.

Особенность этого затмения в том, что оно совпадёт с перигеем — моментом, когда Луна ближе всего подходит к Земле. Из-за этого она будет казаться немного больше обычного. Для наблюдения не нужны специальные приборы, достаточно ясного неба.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
