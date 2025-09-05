Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

В Аргентине нашли древнего монстра: двоюродный брат крокодила охотился на динозавров

1:17
Правда ТВ

В Аргентине палеонтологи нашли почти полный скелет древнего хищника — родственника крокодилов, который мог охотиться даже на динозавров. Новый вид получил название Kostensuchus atrox и жил около 70 миллионов лет назад, в конце мелового периода. Длина этого "гиперхищника" достигала трёх с половиной метров, а вес — около 250 килограммов.

Учёные отмечают: K. atrox был вторым по величине хищником региона и одним из крупнейших среди своей группы. Сильные челюсти и зубы с зазубринами позволяли ему легко справляться с добычей, в том числе с растительноядными динозаврами. В отличие от современных крокодилов, его глаза и ноздри были расположены сбоку, что говорит о том, что он чаще охотился на суше.

По словам палеонтолога Фернандо Новаса, это открытие показывает, что такие животные жили не только в тёплых и сухих местах, но и в более прохладных зонах Южной Америки. Учёные планируют дополнительно изучить зубы и кости, чтобы узнать о питании, возрасте и образе жизни хищника. Специалисты уверены — скелет Kostensuchus atrox ещё хранит много тайн.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Москва слезам не верит: Диана Пожарская рассказала о сходстве своей судьбы с героиней фильма
Москва слезам не верит: Диана Пожарская рассказала о сходстве своей судьбы с героиней фильма
Михаил Ефремов обратился к прессе после освобождения из заключения: что он сказал
Михаил Ефремов обратился к прессе после освобождения из заключения: что он сказал
Паралич и потеря речи: солистка Города 312 откровенно рассказала о борьбе за жизнь после инсульта
Паралич и потеря речи: солистка Города 312 откровенно рассказала о борьбе за жизнь после инсульта
Формула успеха от Игоря Крутого: что нужно современной звезде для оглушительного прорыва
Формула успеха от Игоря Крутого: что нужно современной звезде для оглушительного прорыва
Жаркие ухаживания: как Ярмольник и Абдулов влюбляли Ларису Долину, но не смогли её завоевать
Жаркие ухаживания: как Ярмольник и Абдулов влюбляли Ларису Долину, но не смогли её завоевать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.