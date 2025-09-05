В Аргентине нашли древнего монстра: двоюродный брат крокодила охотился на динозавров

В Аргентине палеонтологи нашли почти полный скелет древнего хищника — родственника крокодилов, который мог охотиться даже на динозавров. Новый вид получил название Kostensuchus atrox и жил около 70 миллионов лет назад, в конце мелового периода. Длина этого "гиперхищника" достигала трёх с половиной метров, а вес — около 250 килограммов.

Учёные отмечают: K. atrox был вторым по величине хищником региона и одним из крупнейших среди своей группы. Сильные челюсти и зубы с зазубринами позволяли ему легко справляться с добычей, в том числе с растительноядными динозаврами. В отличие от современных крокодилов, его глаза и ноздри были расположены сбоку, что говорит о том, что он чаще охотился на суше.

По словам палеонтолога Фернандо Новаса, это открытие показывает, что такие животные жили не только в тёплых и сухих местах, но и в более прохладных зонах Южной Америки. Учёные планируют дополнительно изучить зубы и кости, чтобы узнать о питании, возрасте и образе жизни хищника. Специалисты уверены — скелет Kostensuchus atrox ещё хранит много тайн.