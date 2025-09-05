Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Долгая жизнь зависит всего от двух показателей: что нужно развивать уже сегодня

Кардиохирург Джереми Лондон из США объяснил, что на продолжительность жизни сильнее всего влияют два показателя — выносливость сердца и лёгких, а также мышечная масса. Он отметил, что чем выше выносливость, тем ниже риск инфаркта и инсульта.

По словам врача, мышцы не менее важны. Они помогают оставаться подвижным в старости, снижают риск диабета и даже поддерживают организм при болезнях. Лондон подчеркнул: тренировки не обязательно должны быть тяжёлыми. Достаточно ходить пешком, плавать, заниматься йогой или танцами.

Главное — регулярность. Даже если человек никогда не занимался спортом, начать можно в любом возрасте и всё равно получить пользу.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
