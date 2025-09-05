Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Сентябрь диктует свои правила: что нужно сделать с садом до середины месяца

1:01
Правда ТВ

Член Союза садоводов России Ольга Воронова в эфире радиостанции Sputnik дала советы дачникам на начало осени. Она отметила, что до 15 сентября важно собрать весь урожай: картофель, морковь, яблоки и другие корнеплоды. Это нужно сделать, пока не начались холода и дожди.

После сбора урожая участок стоит подготовить к зиме. Воронова советует уже через неделю заняться удобрением плодовых культур. Лучше всего подойдут фосфорно-калийные препараты. По её словам, они укрепляют корни и помогают деревьям перенести морозы. Весной такие растения быстрее пойдут в рост и дадут более обильный урожай.

Эксперт добавила, что сентябрь — удобное время для наведения порядка на даче: можно убрать листву, перекопать грядки и подготовить почву для следующего сезона. Всё это обеспечит хороший старт будущему урожаю.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
