Искусственный интеллект уже у двери: какие профессии рискуют исчезнуть первыми

1:15
Правда ТВ

Рынок труда меняется под давлением нейросетей и роботизации. Основатель сервиса удалённого контроля персонала Glaz Виктор Гор говорит, что автоматизация коснётся многих сфер. Под удар попадают юриспруденция, бухгалтерия, HR, проектирование, дизайн и даже стайлинг. Он подчёркивает: задачи, которые раньше казались уникальными, искусственный интеллект теперь выполняет точнее и быстрее.

При этом Гор уверен — ИИ не вытеснит человека полностью. Он станет инструментом для повышения эффективности. Специалистам стоит уже сейчас использовать новые технологии. Это касается дизайнеров, аналитиков, разработчиков и других профессий.

Есть и сферы, которые останутся востребованными. Полностью заменить пожарных или мастеров ручного труда пока невозможно. Но и туда шаг за шагом приходят новые технологии.

По словам эксперта, ближайшие два-три года ИИ будет усиливать работу специалистов. Но если игнорировать перемены, можно потерять место на рынке. Те же, кто начнёт применять нейросети уже сегодня, смогут удержаться на плаву.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
