Искусственный интеллект уже у двери: какие профессии рискуют исчезнуть первыми

Рынок труда меняется под давлением нейросетей и роботизации. Основатель сервиса удалённого контроля персонала Glaz Виктор Гор говорит, что автоматизация коснётся многих сфер. Под удар попадают юриспруденция, бухгалтерия, HR, проектирование, дизайн и даже стайлинг. Он подчёркивает: задачи, которые раньше казались уникальными, искусственный интеллект теперь выполняет точнее и быстрее.

При этом Гор уверен — ИИ не вытеснит человека полностью. Он станет инструментом для повышения эффективности. Специалистам стоит уже сейчас использовать новые технологии. Это касается дизайнеров, аналитиков, разработчиков и других профессий.

Есть и сферы, которые останутся востребованными. Полностью заменить пожарных или мастеров ручного труда пока невозможно. Но и туда шаг за шагом приходят новые технологии.

По словам эксперта, ближайшие два-три года ИИ будет усиливать работу специалистов. Но если игнорировать перемены, можно потерять место на рынке. Те же, кто начнёт применять нейросети уже сегодня, смогут удержаться на плаву.