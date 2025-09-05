Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Идеальные питомцы для маленькой квартиры: список, который спасёт ваши нервы

Если квартира маленькая, а хозяин часто пропадает на работе, выбор питомца становится непростым. Ветеринар сети клиник "Василёк" Татьяна Гольнева говорит, что декоративные собаки вроде йорков, чихуахуа и той-терьеров тяжело переносят одиночество. Для них это настоящий стресс.

Крупные собаки тоже не выход. Им нужен простор и движение. В тесной квартире животное будет страдать, а вместе с ним и соседи.

А вот кошки в таких условиях чувствуют себя хорошо. Врач отмечает, что они спят почти весь день и оживляются утром и вечером, когда хозяева дома. Такой режим делает кошку удобным вариантом для маленькой квартиры.

Кроме кошек, можно завести морских свинок, хомяков или рыбок. Эти питомцы требуют мало ухода, но наполняют дом жизнью.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
