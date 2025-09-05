Идеальные питомцы для маленькой квартиры: список, который спасёт ваши нервы

Если квартира маленькая, а хозяин часто пропадает на работе, выбор питомца становится непростым. Ветеринар сети клиник "Василёк" Татьяна Гольнева говорит, что декоративные собаки вроде йорков, чихуахуа и той-терьеров тяжело переносят одиночество. Для них это настоящий стресс.

Крупные собаки тоже не выход. Им нужен простор и движение. В тесной квартире животное будет страдать, а вместе с ним и соседи.

А вот кошки в таких условиях чувствуют себя хорошо. Врач отмечает, что они спят почти весь день и оживляются утром и вечером, когда хозяева дома. Такой режим делает кошку удобным вариантом для маленькой квартиры.

Кроме кошек, можно завести морских свинок, хомяков или рыбок. Эти питомцы требуют мало ухода, но наполняют дом жизнью.