Сынок-переросток подвёл Надежду Кадышеву: поклонники в ярости, призывают бойкотировать концерты

Народная артистка России Надежда Кадышева столкнулась с критикой в адрес своего сына после московского концерта.
Выступление Григория Костюка в конце августа вызвало недовольство среди поклонников. Как сообщает Telegram-канал "Свита короля", одна из зрительниц выразила крайнее разочарование.
Женщина заявила, что тщательно готовилась к мероприятию, но осталась недовольна выступлением "сынка-переростка".
"Нельзя над поклонниками так издеваться. Ну неужели Надежда не понимает, что ему не стоит выступать?" — возмутилась фанатка.
Фанатка отметила, что Костюк "возомнил себя великой звездой". Она призвала других поклонников воздержаться от покупки билетов на будущие концерты.
Ещё один интернет-пользователь опубликовал видео с мероприятия, но сознательно отказался снимать Григория Костюка, сосредоточившись на гитаристе коллектива.