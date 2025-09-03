Сынок-переросток подвёл Надежду Кадышеву: поклонники в ярости, призывают бойкотировать концерты

Народная артистка России Надежда Кадышева столкнулась с критикой в адрес своего сына после московского концерта.

Выступление Григория Костюка в конце августа вызвало недовольство среди поклонников. Как сообщает Telegram-канал "Свита короля", одна из зрительниц выразила крайнее разочарование.

Женщина заявила, что тщательно готовилась к мероприятию, но осталась недовольна выступлением "сынка-переростка".

"Нельзя над поклонниками так издеваться. Ну неужели Надежда не понимает, что ему не стоит выступать?" — возмутилась фанатка.

Фанатка отметила, что Костюк "возомнил себя великой звездой". Она призвала других поклонников воздержаться от покупки билетов на будущие концерты.

Ещё один интернет-пользователь опубликовал видео с мероприятия, но сознательно отказался снимать Григория Костюка, сосредоточившись на гитаристе коллектива.