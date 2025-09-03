Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Антикварная печь за 3,7 млн и картины русских мастеров: как Петросян обставил квартиру для молодой супруги

1:01
Правда ТВ

Юморист Евгений Петросян завершил дорогостоящий ремонт в петербургской квартире для супруги Татьяны Брухуновой.

По оценкам эксперта по историческому декору Регины Ван Влит, на предметы интерьера было потрачено почти 30 миллионов рублей.

Особую ценность представляет белая печь с кобальтовой росписью в стиле модерн. Подлинный антикварный элемент конца XIX века может стоить до 3,7 миллиона рублей.

Значительную часть коллекции, пишет kp.ru, составляют картины русской школы XIX-XX веков в качественных рамах.

Эксперт также отметила антикварный буфет с довоенным советским фарфором. Отдельные предметы сервиза оцениваются в десятки тысяч рублей, а полные комплекты могут стоить до 375 тысяч рублей.

Общая стоимость интерьера, по предварительной оценке, достигает 28 миллионов рублей.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
