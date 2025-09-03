Антикварная печь за 3,7 млн и картины русских мастеров: как Петросян обставил квартиру для молодой супруги

Юморист Евгений Петросян завершил дорогостоящий ремонт в петербургской квартире для супруги Татьяны Брухуновой.
По оценкам эксперта по историческому декору Регины Ван Влит, на предметы интерьера было потрачено почти 30 миллионов рублей.
Особую ценность представляет белая печь с кобальтовой росписью в стиле модерн. Подлинный антикварный элемент конца XIX века может стоить до 3,7 миллиона рублей.
Значительную часть коллекции, пишет kp.ru, составляют картины русской школы XIX-XX веков в качественных рамах.
Эксперт также отметила антикварный буфет с довоенным советским фарфором. Отдельные предметы сервиза оцениваются в десятки тысяч рублей, а полные комплекты могут стоить до 375 тысяч рублей.
Общая стоимость интерьера, по предварительной оценке, достигает 28 миллионов рублей.