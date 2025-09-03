Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Это всё глупости! Киркоров встал на защиту Крида после скандального концерта

0:46
Правда ТВ

Филипп Киркоров поддержал коллегу Егора Крида после критики его московского концерта. На премьере фильма "Вниз" поп-король прокомментировал недавнее выступление в "Лужниках".

Киркоров категорически отверг обвинения в разврате, заявив что шоу было эстетичным и деликатным.

"Все было в норме. Егор никогда не переходит грань. Это всё глупости!" — подчеркнул артист в разговоре со StarHit.

Режиссёр Марюс Вайсберг также поддержал Крида, признав шоу соответствующим мировому уровню. При этом он отметил отдельные моменты, где возможно прикрыл бы глаза детям.

Концерт в "Лужниках" собрал 80 тысяч зрителей в конце августа.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Минимум застолий: как Собчак отказалась от алкоголя в отпуске и что из этого вышло
Минимум застолий: как Собчак отказалась от алкоголя в отпуске и что из этого вышло
Антикварная печь за 3,7 млн и картины русских мастеров: как Петросян обставил квартиру для молодой супруги
Антикварная печь за 3,7 млн и картины русских мастеров: как Петросян обставил квартиру для молодой супруги
Сынок-переросток подвёл Надежду Кадышеву: поклонники в ярости, призывают бойкотировать концерты
Сынок-переросток подвёл Надежду Кадышеву: поклонники в ярости, призывают бойкотировать концерты
Хулиганит в море и лежит в лодочке: как живёт уехавший из России Филиппенко в 81 год
Хулиганит в море и лежит в лодочке: как живёт уехавший из России Филиппенко в 81 год
Пустился во все тяжкие: как Пресняков переживает развод на американском фестивале
Пустился во все тяжкие: как Пресняков переживает развод на американском фестивале
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.