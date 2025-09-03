Это всё глупости! Киркоров встал на защиту Крида после скандального концерта

Филипп Киркоров поддержал коллегу Егора Крида после критики его московского концерта. На премьере фильма "Вниз" поп-король прокомментировал недавнее выступление в "Лужниках".
Киркоров категорически отверг обвинения в разврате, заявив что шоу было эстетичным и деликатным.
"Все было в норме. Егор никогда не переходит грань. Это всё глупости!" — подчеркнул артист в разговоре со StarHit.
Режиссёр Марюс Вайсберг также поддержал Крида, признав шоу соответствующим мировому уровню. При этом он отметил отдельные моменты, где возможно прикрыл бы глаза детям.
Концерт в "Лужниках" собрал 80 тысяч зрителей в конце августа.