Это всё глупости! Киркоров встал на защиту Крида после скандального концерта

0:46 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Филипп Киркоров поддержал коллегу Егора Крида после критики его московского концерта. На премьере фильма "Вниз" поп-король прокомментировал недавнее выступление в "Лужниках".

Киркоров категорически отверг обвинения в разврате, заявив что шоу было эстетичным и деликатным.

"Все было в норме. Егор никогда не переходит грань. Это всё глупости!" — подчеркнул артист в разговоре со StarHit.

Режиссёр Марюс Вайсберг также поддержал Крида, признав шоу соответствующим мировому уровню. При этом он отметил отдельные моменты, где возможно прикрыл бы глаза детям.

Концерт в "Лужниках" собрал 80 тысяч зрителей в конце августа.