Шаман под охраной: певец честно рассказал об угрозах, начавшихся в 2022 году

Правда ТВ

Певец Шаман (Ярослав Дронов) заявил о регулярных угрозах своей жизни. Артист раскрыл детали давления, которое он испытывает.

Музыкант связывает усиление негатива с 2022 годом, когда вышли его патриотические композиции "Встанем" и "Я — русский". По словам исполнителя, он научился работать в условиях постоянного давления.

Дронов в разговоре с kp.ru признался, что не хочет подробно комментировать характер угроз. Певец принципиально не акцентирует внимание на этой теме.

При этом он отметил, что с 2022 года все его публичные выходы и выступления проходят при сопровождении службы безопасности.

Артист добавил, что чувствует себя в таких условиях "как рыба в воде", несмотря на серьёзность ситуации.