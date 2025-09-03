Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Шаман под охраной: певец честно рассказал об угрозах, начавшихся в 2022 году

0:52
Правда ТВ

Певец Шаман (Ярослав Дронов) заявил о регулярных угрозах своей жизни. Артист раскрыл детали давления, которое он испытывает.

Музыкант связывает усиление негатива с 2022 годом, когда вышли его патриотические композиции "Встанем" и "Я — русский". По словам исполнителя, он научился работать в условиях постоянного давления.

Дронов в разговоре с kp.ru признался, что не хочет подробно комментировать характер угроз. Певец принципиально не акцентирует внимание на этой теме.

При этом он отметил, что с 2022 года все его публичные выходы и выступления проходят при сопровождении службы безопасности.

Артист добавил, что чувствует себя в таких условиях "как рыба в воде", несмотря на серьёзность ситуации.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Консервация с риском для жизни: что превращает банки с соленьями в бомбу замедленного действия
Консервация с риском для жизни: что превращает банки с соленьями в бомбу замедленного действия
Это всё глупости! Киркоров встал на защиту Крида после скандального концерта
Это всё глупости! Киркоров встал на защиту Крида после скандального концерта
Минимум застолий: как Собчак отказалась от алкоголя в отпуске и что из этого вышло
Минимум застолий: как Собчак отказалась от алкоголя в отпуске и что из этого вышло
Антикварная печь за 3,7 млн и картины русских мастеров: как Петросян обставил квартиру для молодой супруги
Антикварная печь за 3,7 млн и картины русских мастеров: как Петросян обставил квартиру для молодой супруги
Сынок-переросток подвёл Надежду Кадышеву: поклонники в ярости, призывают бойкотировать концерты
Сынок-переросток подвёл Надежду Кадышеву: поклонники в ярости, призывают бойкотировать концерты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.