Пустился во все тяжкие: как Пресняков переживает развод на американском фестивале

Внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков активно проводит время после недавнего развода. Музыкант посетил знаменитый фестиваль Burning Man в американской пустыне Невада.

В своём блоге Пресняков опубликовал серию фотографий с мероприятия. На снимках артист катается на велосипеде по пустыне, отдыхает с друзьями и ночует под открытым небом.

Музыкант признался, что впечатлён разнообразием развлечений на фестивале.

"Тут есть всё! Даже скейт-парк, баня, хаммам, караоке — всё, что мне было нужно!", — поделился впечатлениями Пресняков.

Артист переехал в США осенью 2022 года и теперь работает под псевдонимом Nick Pres, занимаясь клипмейкингом.

О своём решении развестись с супругой Алёной Красновой после восьми лет брака музыкант объявил в августе. Причиной расхода он назвал различие взглядов на будущее.