Хулиганит в море и лежит в лодочке: как живёт уехавший из России Филиппенко в 81 год

Народный артист России Александр Филиппенко отметил 81-й день рождения. Его дочь, журналистка Александра Филиппенко, поделилась семейными фотографиями в соцсети Instagram*.

На снимках артист запечатлён во время отдыха за границей. Дочь показала кадры с Каннского кинофестиваля и совместный отдых на море.

В сопроводительном тексте она описала жизнерадостный характер отца, его любовь к спонтанным поступкам.

Под публикацией телеведущая Татьяна Лазарева** оставила эмоциональный комментарий. Она попросила дочь артиста обнять и расцеловать именинника, а также пошутила о возможной ревности его супруги.

Филиппенко уехал в Литву в 2022 году, уволившись из театра Моссовета. Ранее он заявлял, что не жалеет о своём решении.

