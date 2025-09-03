Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Дмитрий Дибров: готов пойти в новый брак, если на то будет воля Божья

0:47
Правда ТВ

Телеведущий Дмитрий Дибров на премьере фильма в кинотеатре "Москва" прокомментировал возможность нового брака.

На вопрос о женитьбе артист ответил философски, сославшись на волю Господа. Как пишет Telegram-канал StarHit, Дибров назвал брак самым счастливым явлением в жизни.

Он также поделился своим видением идеальной женщины, отметив, что настоящая хозяйка не обязана постоянно стоять у плиты. По его словам, главное — это любовь мужчины.

На мероприятии телеведущий с юмором отреагировал на слухи о своём новом романе. Он обнял актрису Ирину Безрукову и в шутку предложил журналистам написать об их якобы предстоящем совместном ребёнке по имени Серега.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
