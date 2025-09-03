Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Кремль о словах Трампа: никаких тайных союзов не существует

В Кремле отреагировали на заявление Дональда Трампа о "заговоре" России, Китая и КНДР. Помощник президента Юрий Ушаков сказал, что никаких заговоров никто не устраивал и даже мыслей об этом не было.

Он отметил, что Трамп, скорее всего, высказался с иронией. Ушаков добавил, что в Москве хорошо понимают роль Соединённых Штатов, нынешней администрации и лично американского лидера в мировой политике.

Напомню, ранее Трамп написал в соцсетях, что Си Цзиньпин, Владимир Путин и Ким Чен Ын якобы готовят заговор против США.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
