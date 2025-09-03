Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Новый законопроект: как Max изменит взаимодействие мигрантов с работодателями и МВД

0:49
Правда ТВ

В Госдуме предлагают обязать мигрантов устанавливать российский мессенджер Max. С такой инициативой выступили вице-спикер Владислав Даванков и депутаты фракции "Новые люди" Георгий Арапов и Амир Хамитов. Они направили обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Парламентарии считают, что это нужно закрепить законодательно. По их словам, использование Max позволит интегрировать сервис с госуслугами, упростить связь мигрантов с работодателями и властями, а также снизить риски применения иностранных мессенджеров в противоправных целях.

Депутаты подчеркнули, что речь идет о создании единого и безопасного цифрового канала для всех приезжих на время их пребывания в России.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.