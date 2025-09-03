Новый законопроект: как Max изменит взаимодействие мигрантов с работодателями и МВД

В Госдуме предлагают обязать мигрантов устанавливать российский мессенджер Max. С такой инициативой выступили вице-спикер Владислав Даванков и депутаты фракции "Новые люди" Георгий Арапов и Амир Хамитов. Они направили обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Парламентарии считают, что это нужно закрепить законодательно. По их словам, использование Max позволит интегрировать сервис с госуслугами, упростить связь мигрантов с работодателями и властями, а также снизить риски применения иностранных мессенджеров в противоправных целях.

Депутаты подчеркнули, что речь идет о создании единого и безопасного цифрового канала для всех приезжих на время их пребывания в России.