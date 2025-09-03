Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Разлад в Брюсселе: канцлер ФРГ отказался играть по правилам фон дер Ляйен

0:48
Правда ТВ

Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о гарантиях безопасности для Украины. Как сообщает агентство dpa, он напомнил, что Евросоюз не имеет полномочий принимать решения о размещении военного контингента.

Фон дер Ляйен ранее заявила, что у Европы есть план направить многонациональные силы на Украину после возможного мирного соглашения. Она также говорила о поддержке со стороны США.

Но против этой идеи уже выступил и министр обороны Германии Борис Писториус. Он подчеркнул, что ЕС не может решать вопросы военного присутствия, и до переговоров такие предложения обсуждать преждевременно.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.