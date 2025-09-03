Разлад в Брюсселе: канцлер ФРГ отказался играть по правилам фон дер Ляйен

Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о гарантиях безопасности для Украины. Как сообщает агентство dpa, он напомнил, что Евросоюз не имеет полномочий принимать решения о размещении военного контингента.

Фон дер Ляйен ранее заявила, что у Европы есть план направить многонациональные силы на Украину после возможного мирного соглашения. Она также говорила о поддержке со стороны США.

Но против этой идеи уже выступил и министр обороны Германии Борис Писториус. Он подчеркнул, что ЕС не может решать вопросы военного присутствия, и до переговоров такие предложения обсуждать преждевременно.