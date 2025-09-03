Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Последней каплей стал арест: почему Ефремов развёлся с женой после 23 лет брака

0:48
Правда ТВ

Актёр Михаил Ефремов официально расторг брак с супругой Софьей Кругликовой. Их союз, длившийся 23 года, завершился в одном из столичных загсов.

По данным Telegram-канала SHOT, кризис в отношениях назревал несколько месяцев. Окончательным поводом для развода стал арест Ефремова.

Во время заключения 61-летний артист сблизился с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой.

Теперь перед бывшими супругами стоит вопрос раздела совместно нажитого имущества. За годы брака у пары родилось трое детей.

Кругликова неоднократно прощала мужу измены и дождалась его из колонии после предыдущего приговора, но на этот раз примирение оказалось невозможным.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
