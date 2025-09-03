Российских школьников хотят одеть в цвета флага: обсуждается единая спортивная форма

В Госдуме обсуждают идею ввести единую спортивную форму для школьников. Об этом на Восточном экономическом форуме во Владивостоке рассказал председатель комитета по физкультуре и спорту Олег Матыцин. По его словам, форму предлагают сделать в цветах российского флага.

Матыцин уточнил, что вместе с коллегами Сергей Колуновым и Ильей Вольфсоном он направил запрос в Минспорт. Речь идет не только о форме, но и о том, чтобы школьники обязательно сдавали нормативы ГТО, а сам предмет физкультуры вошёл в перечень обязательных.

Министерство спорта инициативу поддержало, но у Минпросвещения есть замечания. Сейчас депутаты и профильные ведомства продолжают обсуждать детали.