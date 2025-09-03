Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Новая линия фронта: Трамп хочет, чтобы Европа ударила по России экономикой

Президент США Дональд Трамп снова думает о новых санкциях против России. Как пишет New York Post, Белый дом обсуждает меры, которые могут ударить по экспорту российской нефти. Источник из администрации рассказал, что Вашингтон хочет подключить к этим шагам и Европу.

По задумке Трампа, европейские страны должны не только отказаться от закупок российской нефти, но и ограничить торговлю с государствами, которые продолжают ее покупать. Кроме того, США ждут от Европы большей поддержки Украины. Речь идет о гарантиях безопасности после завершения боевых действий.

Таким образом, Белый дом пытается усилить давление на Москву и одновременно закрепить союз с европейскими партнерами.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
