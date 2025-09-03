Сначала королева, потом — Примадонна: как Киркоров оценил будущее Чеботиной в шоу-бизнесе

Филипп Киркоров на закрытом мероприятии в Москве сделал громкое заявление о будущем коллеги. После совместного выступления с Люсей Чеботиной артист дал оценку её таланту.

Певица выразила свой восторг от работы с маэстро, назвав его неподражаемым. Киркоров ответил ей взаимностью, сразу присвоив титул королевы.

Как пишет mk.ru, Чеботина смущённо пыталась оспорить этот статус.

Настоящей сенсацией стала финальная реплика Киркорова. Он заявил, что за званием королевы последует титул Примадонны. Это сравнение провело прямую параллель с Аллой Пугачёвой.

Известно, что дружба между Филиппом Киркоровым и Люсей Чеботиной давно переросла в тёплые отношения. Артистка не скрывает своего восхищения старшим коллегой по сцене.