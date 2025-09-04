Хиты китайского автопрома стремительно теряют в цене: Haval и Chery дешевеют быстрее, чем ожидали эксперты

Цены на подержанные китайские кроссоверы в этом году изменились по-разному. Аналитики отмечают: в целом машины теряют в цене, но есть и исключения.

Самый заметный обвал у Haval Jolion — почти на 20%. С января его стоимость снизилась с 2,19 до 1,77 миллиона рублей. Похожая ситуация с Haval F7: минус 14,7%, сейчас он стоит около 1,98 миллиона. Chery Tiggo 7 Pro подешевел ещё сильнее — на 16,5%. Причина — выход новых поколений моделей, которые сделали старые версии менее привлекательными.

Geely Coolray тоже теряет позиции: за восемь месяцев цена упала на 14%, до 1,69 миллиона. Машина уже вышла в новом поколении, а старые экземпляры воспринимаются как устаревшие.

А вот Changan CS35 Plus идёт против тренда. Его цена, напротив, выросла почти на 12% — до 1,91 миллиона. Эксперты объясняют это надёжностью, экономичностью и современным дизайном модели.

В среднем падение цен на трёхлетние китайские кроссоверы составило 14-16%. Но ситуация с Changan показывает: покупатели начинают смотреть не только на новизну, но и на практичность.