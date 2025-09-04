От светящихся трасс до машин без руля: каким станет движение по дорогам к 2040 году

К 2040 году дороги и транспорт изменятся до неузнаваемости. Уже через 10-15 лет привычный асфальт превратится в "умное" покрытие с датчиками, которые будут сообщать о гололёде, ямах и пробках прямо в бортовую систему авто. В Европе и Китае уже тестируют светящуюся разметку и покрытия, которые сами заделывают трещины, пишет издание 110 km.

Главный тренд — полный переход на электромобили. К этому времени продажи машин с бензиновыми и дизельными двигателями во многих странах будут запрещены. Зарядка станет почти мгновенной, а дороги — сами подзаряжать электрокары через встроенные системы. Машины будут не только потреблять энергию, но и отдавать её обратно в сеть.

На смену привычным авто придут полностью автономные модели без руля и педалей. Такси-беспилотники станут обычным способом передвижения. Города освободятся от парковок, а число аварий сократится в разы — ведь 90% ДТП происходят из-за ошибок водителей.

Но вместе с удобством придут новые риски: кибератаки, необходимость масштабной модернизации инфраструктуры и сложные этические вопросы. Эксперты уверены: эпоха, где машина сама решает, куда ехать, уже близко.