Консервация с риском для жизни: что превращает банки с соленьями в бомбу замедленного действия

0:54 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Диетолог Елена Соломатина назвала самые опасные домашние закрутки. По её словам, лидерами в этом списке являются грибы. Дело в их пористой структуре и том, что они растут близко к земле. Там могут оставаться споры клостридии — бактерии, которые вырабатывают смертельно опасный ботулотоксин.

Соломатина подчеркнула: ботулизм особенно опасен для детей, пожилых и людей с хроническими болезнями. Даже небольшое количество токсина может привести к трагическим последствиям.

Ранее эксперты советовали тщательно обрабатывать грибы перед заготовкой, чтобы снизить риск заражения. А председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил: не стоит хранить закрутки годами, прошлогодние банки лучше заменить свежими. Это снижает риск отравления.