Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Консервация с риском для жизни: что превращает банки с соленьями в бомбу замедленного действия

0:54
Правда ТВ

Диетолог Елена Соломатина назвала самые опасные домашние закрутки. По её словам, лидерами в этом списке являются грибы. Дело в их пористой структуре и том, что они растут близко к земле. Там могут оставаться споры клостридии — бактерии, которые вырабатывают смертельно опасный ботулотоксин.

Соломатина подчеркнула: ботулизм особенно опасен для детей, пожилых и людей с хроническими болезнями. Даже небольшое количество токсина может привести к трагическим последствиям.

Ранее эксперты советовали тщательно обрабатывать грибы перед заготовкой, чтобы снизить риск заражения. А председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил: не стоит хранить закрутки годами, прошлогодние банки лучше заменить свежими. Это снижает риск отравления.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Шаман под охраной: певец честно рассказал об угрозах, начавшихся в 2022 году
Шаман под охраной: певец честно рассказал об угрозах, начавшихся в 2022 году
Это всё глупости! Киркоров встал на защиту Крида после скандального концерта
Это всё глупости! Киркоров встал на защиту Крида после скандального концерта
Минимум застолий: как Собчак отказалась от алкоголя в отпуске и что из этого вышло
Минимум застолий: как Собчак отказалась от алкоголя в отпуске и что из этого вышло
Антикварная печь за 3,7 млн и картины русских мастеров: как Петросян обставил квартиру для молодой супруги
Антикварная печь за 3,7 млн и картины русских мастеров: как Петросян обставил квартиру для молодой супруги
Сынок-переросток подвёл Надежду Кадышеву: поклонники в ярости, призывают бойкотировать концерты
Сынок-переросток подвёл Надежду Кадышеву: поклонники в ярости, призывают бойкотировать концерты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.