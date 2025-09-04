Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Велосипед в темноте — почти как машина без фар: закон не прощает ошибок

0:51
Юрист Михаил Салкин напомнил: велосипедистов могут оштрафовать ночью, если у них не включены фары или фонари. По его словам, это требование закреплено в правилах дорожного движения — в тёмное время суток, в тоннелях и при плохой видимости на велосипеде обязательно должен гореть свет.

За нарушение предусмотрен штраф от 500 до 800 рублей. Основание — статья 12.29 КоАП России.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов предупреждал, что водителей могут лишить прав, если они намеренно скрывают или делают нечитаемыми госномера. А юрист Полина Тришина напомнила, что даже владельцы дачных участков не имеют права незаконно вырубать деревья в соседнем лесу — за это грозят серьёзные штрафы.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
