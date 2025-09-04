Селфи на работе может стоить карьеры: почему фото грозит увольнением

Юрист Александр Хаминский напомнил: селфи на рабочем месте может стоить сотруднику работы, если фото раскрывает коммерческую тайну или персональные данные. Он пояснил, что решение о запрете или разрешении съемки принимает сам работодатель.

Обычно такие ограничения закреплены во внутренних документах компании. С ними работники знакомятся при подписании трудового договора. Нарушение правил грозит дисциплинарным взысканием, вплоть до увольнения.

Хаминский отметил, что для ряда профессий запрет на съемку закреплён законом. Это касается педагогов, судей, военных и других специалистов, где утечка информации может нанести серьёзный вред.

Ранее Евгения Ганькина из Роскачества напомнила: трудовое законодательство развивается, но работодатели по-прежнему часто нарушают права сотрудников. Одно из самых распространённых нарушений — оформление людей по гражданско-правовым договорам вместо трудовых.