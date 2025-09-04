Поздний ужин оказался не врагом: что изменилось в представлениях о еде перед сном

Врач-эндокринолог Алексей Калинчев развеял миф о том, что поздний ужин вреден. Он пояснил: для здорового человека лёгкий перекус перед сном не повлияет ни на сон, ни на обмен веществ.

По словам специалиста, важно выбирать простые продукты — яйца, нежирную рыбу, морепродукты, творог, кефир или йогурт. Главное — не переедать и ориентироваться на собственное самочувствие.

Калинчев добавил, что спортсмены с высоким расходом энергии иногда едят даже ночью, и это не мешает их сну. Но поздний перекус не должен заменять ужин и превышать треть суточной нормы калорий.

Эксперт подчеркнул: еда на ночь — это лишь лёгкое дополнение к рациону, а не полноценный приём пищи.