Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Кредитка как капкан: ошибки, которые оборачиваются долгами

0:50
Правда ТВ

Экономист Александр Лежава напомнил: главная ловушка кредитных карт — льготный период. Многие думают, что если платить только минимальные суммы или вовсе откладывать платежи, проблем не будет. Но как только льготное время заканчивается, начинают расти штрафные проценты. Долг увеличивается очень быстро.

По словам эксперта, ещё одна частая ошибка — люди берут кредит, не просчитав, как будут его отдавать. Иногда это бездумные траты, иногда — вынужденный шаг, когда деньги нужны на текущие нужды. Но результат один — долги.

Лежава отметил, что уровень финансовой грамотности по-прежнему низкий. Даже небольшая покупка на кредитке может обернуться серьёзной задолженностью, если не внести платёж вовремя.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.