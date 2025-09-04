Кредитка как капкан: ошибки, которые оборачиваются долгами

0:50 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Экономист Александр Лежава напомнил: главная ловушка кредитных карт — льготный период. Многие думают, что если платить только минимальные суммы или вовсе откладывать платежи, проблем не будет. Но как только льготное время заканчивается, начинают расти штрафные проценты. Долг увеличивается очень быстро.

По словам эксперта, ещё одна частая ошибка — люди берут кредит, не просчитав, как будут его отдавать. Иногда это бездумные траты, иногда — вынужденный шаг, когда деньги нужны на текущие нужды. Но результат один — долги.

Лежава отметил, что уровень финансовой грамотности по-прежнему низкий. Даже небольшая покупка на кредитке может обернуться серьёзной задолженностью, если не внести платёж вовремя.