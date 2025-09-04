Цифровая амнезия: как гаджеты стирают память быстрее болезней

Военный психолог Алексей Захаров предупреждает: постоянное использование гаджетов и нейросетевых помощников может ослаблять память и другие когнитивные функции. Он пояснил, что если техника делает за человека то, что он способен выполнить сам, мозг постепенно перестаёт тренироваться.

Особенно это опасно для детей. По словам эксперта, мозг экономит энергию, отключая то, что не используется. Если мы не развиваем память и навыки, они атрофируются. А это напрямую связано с риском болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Захаров напомнил, что раньше люди держали в уме десятки телефонных номеров, считали и сравнивали без калькулятора. Теперь это делают устройства, а критическое мышление слабеет. Человек всё чаще доверяет информации без проверки.

Психолог уверен: технологии должны помогать, а не заменять умственную работу. Чтобы сохранить мозг в тонусе, важно продолжать тренировать память и навыки самостоятельно.