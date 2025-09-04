Угонщики работают быстрее секундомера: какие устройства реально задержат их

Полностью защитить машину от угона нельзя, но современные устройства заметно усложняют жизнь злоумышленникам. Об этом рассказал автоэксперт Сергей Петров.

Он отметил, что на дорогих моделях уже есть встроенные заводские системы, которые контролируют пространство вокруг авто. Но такие решения ставят только на этапе производства.

Для массовых машин чаще используют видеорегистраторы и камеры наблюдения. Правда, они охватывают лишь часть территории и не всегда помогают. Самый популярный вариант защиты — сигнализация. Новые комплексы работают с метками или брелоками. Без них двигатель не заведётся. Есть и скрытые кнопки, которые блокируют проводку или запуск. Если угонщик не знает, где они, он теряет время, а значит, риск срыва преступления растёт.

Петров уточнил, что профессионалы находят способы обхода любой защиты: копируют метки, глушат сигнал или прячут авто в экранированных гаражах. Даже механические блокираторы руля и коробки опытные угонщики снимают за секунды.

Эксперт подчеркнул: абсолютной защиты нет. Но чем больше систем комбинирует владелец, тем выше шанс сохранить машину.