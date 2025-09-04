Метка, которую вы не видите: как одежда превращается в инструмент слежки

Компания BPA Technologies придумала способ следить за людьми без камер распознавания лиц и биометрии. На одежду или вещи наносят невидимую краску. Камеры её считывают, а алгоритмы строят карту перемещений. Согласия человека при этом не спрашивают.
Адвокат Виктор Наумов считает, что такая технология нарушает Конституцию. Он объяснил: любая метка всё равно связана с конкретным человеком. Отследили метку — значит, отследили и его.
По словам Наумова, подобные методы могут быть оправданы только при работе против преступников. Но массовое внедрение — это, по его словам, превращение страны в сплошную систему слежки. Адвокат напомнил: это противоречит праву на свободу передвижения и выбор места жительства.
Он также предупредил об опасности утечек. Если данные окажутся у преступников, ими будут пользоваться для слежки. Наумов привёл простой пример: в магазине на вашу куртку могут нанести невидимую краску — и вы уже под колпаком.