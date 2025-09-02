Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Мечтаю об этом 5 лет: звезда сериала Чики сделала неожиданное признание о Пугачёвой

0:45
Правда ТВ

Актриса Варвара Шмыкова, прославившаяся после выхода сериала "Чики", заявила о желании сыграть Аллу Пугачёву. Об этом она сообщила в социальной сети Instagram*.

Артистка призналась, что мечтает воплотить образ великой певицы на экране уже около пяти лет. Шмыкова выразила надежду, что этот творческий проект однажды реализуется.

Известно, что актриса покинула Россию после начала специальной военной операции и в настоящее время проживает в Германии.

Пугачёва также находится за границей — певица с семьей обосновалась на Кипре.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.