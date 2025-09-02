Мечтаю об этом 5 лет: звезда сериала Чики сделала неожиданное признание о Пугачёвой

Актриса Варвара Шмыкова, прославившаяся после выхода сериала "Чики", заявила о желании сыграть Аллу Пугачёву. Об этом она сообщила в социальной сети Instagram*.

Артистка призналась, что мечтает воплотить образ великой певицы на экране уже около пяти лет. Шмыкова выразила надежду, что этот творческий проект однажды реализуется.

Известно, что актриса покинула Россию после начала специальной военной операции и в настоящее время проживает в Германии.

Пугачёва также находится за границей — певица с семьей обосновалась на Кипре.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ