Откровенное признание Лазаревой*: как иноагент справляется с потерей популярности

Телеведущая Татьяна Лазарева*, признанная в России иноагентом, заявила о своём отношении к потере популярности.

В беседе с создателем "Маски-шоу" Георгием Делиевым на его YouTube-канале она с иронией отметила, что их прямой эфир смотрят всего несколько человек.

Лазарева сообщила о спокойном восприятии сложившейся ситуации. По её словам, она нормально относится к тому, что её уже не все помнят.

Ранее телеведущая уже рассказывала о психологических трудностях. Она жаловалась на постоянное чувство вины и страх осуждения, связывая это с особенностями воспитания.

Лазарева признавалась, что стала неуверенным в себе человеком.

* признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
