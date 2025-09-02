Муж ответил на посмертное прощание жены: что на самом деле произошло в семье Товстиков

0:51 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Роман Товстик в эфире шоу "Малахов" прокомментировал скандальный пост своей супруги Елены. Напомним, в её блоге появилось сообщение с похоронной свечой после новостей о разводе.

Бизнесмен объяснил публикацию тяжёлым эмоциональным состоянием супруги. Он отметил, что не воспринял всерьёз эту запись, которую Елена позже назвала результатом взлома.

Товстик рассказал, как успокаивал сына, увидевшего тревожный пост матери. По словам Романа, главным для него остаётся спокойствие детей, и он не ограничивает их общение с матерью.

В настоящее время супруги обсуждают условия соглашения. Бизнесмен подчеркнул, что намерен документально гарантировать финансовую безопасность Елены и избежать судебных процессов относительно детей.