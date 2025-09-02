Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Муж ответил на посмертное прощание жены: что на самом деле произошло в семье Товстиков

Роман Товстик в эфире шоу "Малахов" прокомментировал скандальный пост своей супруги Елены. Напомним, в её блоге появилось сообщение с похоронной свечой после новостей о разводе.

Бизнесмен объяснил публикацию тяжёлым эмоциональным состоянием супруги. Он отметил, что не воспринял всерьёз эту запись, которую Елена позже назвала результатом взлома.

Товстик рассказал, как успокаивал сына, увидевшего тревожный пост матери. По словам Романа, главным для него остаётся спокойствие детей, и он не ограничивает их общение с матерью.

В настоящее время супруги обсуждают условия соглашения. Бизнесмен подчеркнул, что намерен документально гарантировать финансовую безопасность Елены и избежать судебных процессов относительно детей.

Автор Александр Шевцов
