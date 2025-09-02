Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Усталые глаза детей: почему дети Галкина* и Пугачёвой не пошли в школу 1 сентября

0:57
Правда ТВ

Алла Пугачёва и Максим Галкин* провели День знаний с детьми в столице Латвии. Семья совершила прогулку по историческому центру Риги, где посетила ресторан с средневековым интерьером.

Юморист опубликовал фотографии с сентябрьской прогулки в своём блоге. Пользователи обратили внимание, что 11-летние Гарри и Лиза выглядели на снимках уставшими и грустными.

Многие подписчики связали это с частыми переездами семьи за последние годы. После отъезда из России в 2022 году семья жила в Израиле, а затем перебралась на Кипр.

Как сообщает kp.ru, дети при этом сменили несколько учебных заведений. Частные школы Кипра начинают занятия позже российских, что объясняет текущее пребывание семьи в Латвии.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.