Усталые глаза детей: почему дети Галкина* и Пугачёвой не пошли в школу 1 сентября

Алла Пугачёва и Максим Галкин* провели День знаний с детьми в столице Латвии. Семья совершила прогулку по историческому центру Риги, где посетила ресторан с средневековым интерьером.
Юморист опубликовал фотографии с сентябрьской прогулки в своём блоге. Пользователи обратили внимание, что 11-летние Гарри и Лиза выглядели на снимках уставшими и грустными.
Многие подписчики связали это с частыми переездами семьи за последние годы. После отъезда из России в 2022 году семья жила в Израиле, а затем перебралась на Кипр.
Как сообщает kp.ru, дети при этом сменили несколько учебных заведений. Частные школы Кипра начинают занятия позже российских, что объясняет текущее пребывание семьи в Латвии.
* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента