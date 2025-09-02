Усталые глаза детей: почему дети Галкина* и Пугачёвой не пошли в школу 1 сентября

0:57 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Алла Пугачёва и Максим Галкин* провели День знаний с детьми в столице Латвии. Семья совершила прогулку по историческому центру Риги, где посетила ресторан с средневековым интерьером.

Юморист опубликовал фотографии с сентябрьской прогулки в своём блоге. Пользователи обратили внимание, что 11-летние Гарри и Лиза выглядели на снимках уставшими и грустными.

Многие подписчики связали это с частыми переездами семьи за последние годы. После отъезда из России в 2022 году семья жила в Израиле, а затем перебралась на Кипр.

Как сообщает kp.ru, дети при этом сменили несколько учебных заведений. Частные школы Кипра начинают занятия позже российских, что объясняет текущее пребывание семьи в Латвии.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента