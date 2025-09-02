Анна Заворотнюк впервые показала лицо младшей сестры Милы: трогательное фото

Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна впервые показала лицо младшей сестры Милы в личном блоге. Модель опубликовала трогательные снимки с семилетней девочкой в День знаний.

На кадрах 29-летняя Анна Заворотнюк нежно обнимает сестру, одетую в школьную форму. Модель выбрала элегантный деловой образ с пиджаком и юбкой-карандаш. Мила позировала в белой футболке и тёмных брюках.

Анна сопроводила публикацию тёплым обращением к сестре, пожелав ей светлого и радостного школьного пути. Также она опубликовала видео с линейки, где ученики исполняют гимн России.

Поклонники активно комментируют фотографии, отмечая взросление Милы и её сходство с родителями. Девочка родилась в браке Заворотнюк с фигуристом Петром Чернышёвым и до недавнего времени оставалась вне публичного пространства.