Затворничество Акопяна: почему знаменитый иллюзионист отказывается от ролей в кино

Правда ТВ

Заслуженный артист России Амаяк Акопян ведёт затворнический образ жизни и отказывается от новых ролей в кино.

Несмотря на регулярные предложения от режиссёров, артист принципиально не снимается. В интервью StarHit, он заявил, что большинство современных проектов предлагают ему неподходящие амплуа.

Акопян сослался на авторитетное мнение Фаины Раневской, сравнившую плохое кино с вечным позором. По словам иллюзиониста, ему чаще всего предлагают роли пенсионеров или бывших цирковых артистов.

При этом артист не теряет надежды однажды получить достойное предложение. Параллельно Акопян признался в проблемах со здоровьем, но с юмором относится к возрасту, называя себя "винтажным и авантажным".