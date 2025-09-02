Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Затворничество Акопяна: почему знаменитый иллюзионист отказывается от ролей в кино

Заслуженный артист России Амаяк Акопян ведёт затворнический образ жизни и отказывается от новых ролей в кино. 

Несмотря на регулярные предложения от режиссёров, артист принципиально не снимается. В интервью StarHit, он заявил, что большинство современных проектов предлагают ему неподходящие амплуа.

Акопян сослался на авторитетное мнение Фаины Раневской, сравнившую плохое кино с вечным позором. По словам иллюзиониста, ему чаще всего предлагают роли пенсионеров или бывших цирковых артистов.

При этом артист не теряет надежды однажды получить достойное предложение. Параллельно Акопян признался в проблемах со здоровьем, но с юмором относится к возрасту, называя себя "винтажным и авантажным".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
