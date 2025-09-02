НАТО трещит по швам: в Вашингтоне предложили выйти из альянса

В США сенатор Майкл Ли призвал страну выйти из НАТО. Об этом он написал в соцсети Х. По словам политика, если Америка не сделает этого сейчас, то &laquo;горько пожалеет&raquo;.\r\nЗаявление стало реакцией на видео, где радикалы в Европе угрожали захватить Германию и заменить её законы на шариат. Сенатор считает, что участие США в альянсе может втянуть страну в подобные конфликты.\r\nНапомню, дискуссия о будущем НАТО идёт давно. Турция уже намекала на возможный выход, а Вашингтон обсуждает сокращение военного присутствия в Европе. В июне на саммите в Гааге союзники договорились увеличить расходы на оборону. Канцлер Германии Фридрих Мерц тогда сказал, что именно Берлин удержал альянс от распада.