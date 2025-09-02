Даже семья отказалась: обвиняемые по делу о теракте в Крокусе остались в изоляции

Родственники обвиняемых по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" отказались от общения с ними. Об этом РИА Новости рассказал участник процесса во Втором западном окружном военном суде. По его словам, семьи понимают всю тяжесть ситуации и не хотят поддерживать контакты. За всё время только один адвокат просил разрешить звонки пожилым родителям одного из подсудимых.

Напомню, теракт произошёл 22 марта прошлого года в Красногорске. Боевики открыли огонь по людям и подожгли зал. Погибли 149 человек, один до сих пор числится пропавшим. Более шестисот получили ранения.

Сейчас на скамье подсудимых 19 человек. Тринадцать обвиняют в терроризме, остальных — в содействии. К фигурантам предъявлены иски на 68 миллионов рублей.