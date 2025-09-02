Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Даже семья отказалась: обвиняемые по делу о теракте в Крокусе остались в изоляции

0:56
Правда ТВ

Родственники обвиняемых по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" отказались от общения с ними. Об этом РИА Новости рассказал участник процесса во Втором западном окружном военном суде. По его словам, семьи понимают всю тяжесть ситуации и не хотят поддерживать контакты. За всё время только один адвокат просил разрешить звонки пожилым родителям одного из подсудимых.

Напомню, теракт произошёл 22 марта прошлого года в Красногорске. Боевики открыли огонь по людям и подожгли зал. Погибли 149 человек, один до сих пор числится пропавшим. Более шестисот получили ранения.

Сейчас на скамье подсудимых 19 человек. Тринадцать обвиняют в терроризме, остальных — в содействии. К фигурантам предъявлены иски на 68 миллионов рублей.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.