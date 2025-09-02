Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Лишённый российского гражданства комик объяснил, почему не хочет жить в США

Бывший российский комик Дмитрий Романов, перебравшийся в Португалию, высказал своё отношение к жизни в США. Заявление он сделал в новом видео на YouTube-канале.

Романов отметил, что неоднократно бывал в Соединённых Штатах. Он признался, что ему всегда нравилось проводить там время.

Однако экс-юморист категорически исключил для себя возможность переезда в эту страну. Конкретных причин такого решения он не привёл.

Ранее комик называл своим раем португальский остров Мадейра. По его словам, он влюбился в это место сразу после прибытия.

В мае 2025 года Федеральная служба безопасности России выступила с инициативой о лишении гражданства РФ двух стендап-комиков. Речь идёт о Вячеславе Комиссаренко, уроженце Минска, и Дмитрии Романове, родившемся в Одессе.

По официальному заявлению ФСБ, оба артиста были лишены гражданства как лица, представляющие угрозу национальной безопасности Российской Федерации.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
