Три державы за руки: сигнал, который услышали далеко за пределами Азии

На саммите ШОС в китайском Тяньцзине лидеры России, Китая и Индии показали редкое единство. Владимир Путин, Си Цзиньпин и Нарендра Моди пожали друг другу руки и обменялись объятиями.

Wall Street Journal пишет, что этот жест стал мощным сигналом США. В газете отмечают: Вашингтон пытается ограничить Китай, ослабить связи Москвы и Пекина и отдалить Дели от российской нефти.

Саммит прошёл с 31 августа по 1 сентября. В нём участвовали более двадцати лидеров и международные организации. Напомню, ШОС создана в 2001 году. Сегодня в объединение входят Россия, Китай, Индия и ещё семь стран, включая Белоруссию, Иран и Казахстан.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
